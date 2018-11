2.0 5 0

Opwindendste scène van het jaar: de in één take opgenomen openingsdans uit de nieuwe film van Gaspar Noé (‘Irréversible’). De dansers die in een spetterende choreografie loosgaan op een technodreun die de bioscoopmuren doet trillen: wow! Doordat iemand iets in de sangria heeft gedaan (Noé himself?), loopt de afterparty jammer genoeg uit de hand. Naarmate de dansers zich verliezen in een steeds infernaler wordend delirium, raakt ook Noé steeds meer de pedalen kwijt: zo plaatst hij de eindgeneriek doodleuk in het midden, zet hij de camera in de laatste 20 minuten ondersteboven en laat hij één van zijn danseressen op de vloer pissen: eat that, Fabre! De slogans die nu en dan voorbijflitsen (‘Leven is een collectieve onmogelijkheid’) laten vermoeden dat in ‘Climax’ één of andere metafoor verstopt zit, maar groggy als we waren van het onophoudelijke getier van Sofia Boutella, ontbrak het ons aan de lust om op zoek te gaan naar de betekenis. Bah, sangria.