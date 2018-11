2.5 5 0

De pitch: sinds een apocalyptisch incident met een deeltjesversneller worden de overlevende aardbewoners omringd door geesten die geen bewustzijn en geen invloed op hun omgeving hebben, maar die als plots opduikende hologrammen gedurende korte tijd zichtbaar zijn op plekken die iets voor hen hebben betekend. Zo zit Veronica (Bella Thorne) elke ochtend opnieuw aan de ontbijttafel gedurende enkele seconden naast de geest van haar vader, die even van zijn koffie nipt vooraleer op te lossen in kwikzilveren rooksliertjes. Noem ons gerust softies, maar die premisse ontroerde ons. ‘t Is alsof we elke dag gedurende één minuut onze eigen pépé zouden kunnen terugzien terwijl hij, met z’n vertrouwde klak op z’n hoofd, een spelletje patience zit te spelen. Hoe jammer dan ook dat deze sterk begonnen fanatasythriller hoe langer hoe meer begint te kreunen onder een lawine van griezelig flikkerende lampen, vergezochte plotwendingen en boosaardige geesten.