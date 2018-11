2.0 5 0

Het intrigerende aan de nieuwe ‘Robin Hood’ is dat in het midden wordt gelaten in welk tijdperk het verhaal zich afspeelt. Er is sprake van kastelen en van kruistochten, maar gezien de merkwaardige klederdracht van de personages (de lange leren jassen, de petten, de moderne laarzen) en vooral gezien die coole herlaadbare boogmachines zou het evengoed kunnen dat we ergens in de verre toekomst zitten. Maar in plaats van daar iets interessants mee aan te vangen (we zagen het al voor ons: Robin Hood die op het einde op het strand de afgebroken bovenkant van het Vrijheidsbeeld terugvindt!) verliest regisseur Otto Bathurst zich binnen de kortste keren in een aaneenrijging van zielloze actietaferelen en eigentijdse slowmotioneffectjes. Aangezien Taron Egerton noch de zwier heeft van Errol Flynn, noch de klasse van Sean Connery, noch de hardheid van Russell Crowe, kunnen we zelfs spreken van de zwakste Robin Hood sinds de groene laarzen werden gedragen door Kevin Costner.