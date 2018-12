3.0 5 0

Uw dienaar, nochtans een gezworen landrot, heeft een zwak voor duikbootfilms. Nerveuze matrozen die door nauwe gangen racen, de dreigende geluiden – ping! – van de vijandelijke sonars, en natuurlijk het onvermijdelijke ‘Brace for impact!’ We krijgen er eenvoudigweg geen genoeg van. Tot onze vreugde vonden we zowat alle clichés terug in ‘Hunter Killer’, waarin onderzeebootkapitein Gerard Butler onder het roepen van ‘Match de torpedopeilingen, en vuur!’ afrekent met een stel Russische, met moddervette accenten sprekende booswichten. U zal het zien: nét wanneer de kapitein de bemanning opdraagt om stilte in acht te nemen, is er altijd wel een matroos die de moersleutel uit zijn hand laat glippen. Opgelet: ‘Hunter Killer’ is géén genretopper. De speciale effecten zien er niet altijd denderend uit en Gary Oldman krijgt in zijn rol als admiraal nauwelijks de gelegenheid om eens goed loos te gaan. Bekijk het zo: dit amusante B-filmpje verhoudt zich tot ‘Das Boot’ zoals ‘The Meg’ tot ‘Jaws’.