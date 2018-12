Utøya 22. Juli

3.0 5 0

Hoe maak je een film over de massamoord op het eiland Utøya, zonder dat het eindresultaat aanvoelt als een misplaatste uitbuiting van menselijke ellende? Paul Greengrass probeerde het met ‘22 July’, en nu is er de versie van de Noorse regisseur Erik Poppe. Zijn in één take opgenomen film – een technisch hoogstandje – staat garant voor een indrukwekkende kijkervaring die u, voor zover dat mogelijk is, kort maar hevig doet ondervinden hoe het voor die jongeren moet zijn geweest om op dat eiland voor hun leven te rennen op die 22ste juli 2011. En tóch blijven wij ons afvragen of het wel nodig was, en gepast, om de slachting van Anders Breivik op deze manier naar het scherm te brengen. Wat wil Erik Poppe met deze reconstructie, die naar ons gevoel toch een tikkeltje voyeuristisch aanvoelt, eigenlijk bereiken? We zijn er eerlijk gezegd nog steeds niet helemaal uit, maar als het effectief zo is dat deze film kan helpen om het trauma te verwerken, dan heeft hij uiteraard bestaansrecht.