Mary Shelley

2.0 5 0

Liefhebbers van oerdeftige cinema mogen zich reppen naar dit kostuumdrama over de schrijfster Mary Wollstonecraft Godwin, die opgroeide in Londen, een pijnlijke verhouding begon met de in de vrije liefde gelovende dichter Percy Shelley, en ons uiteindelijk het monster van Frankenstein schonk. Melodramatisch klinkende strijkers, kleffe pianoklanken en droeve koorgezangen (wanneer er iets ergs gebeurt) voeren u mee naar de 19de eeuw, toen de mannen en de vrouwen opvallend welbespraakt waren (‘Ik vrees alleen maar dat uw betekenisloze woorden me afleiden van mijn ontembare verlangens’), en toen geliefden elkaar geen smileys stuurden, maar handgeschreven briefjes die zorgvuldig in halskragen werden verstopt (‘Lees dit wanneer je alleen bent!’). Fans van gedurfde cinema: gelieve thuis te blijven en op uw flatscreen te kijken naar ‘Gothic’, Ken Russells psychedelische verslag van het waanzinnige weekend dat Mary en Percy beleefden in de villa van Lord Byron aan het meer van Genève. Dát is nog eens een boeiend filmisch delirium!