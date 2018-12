4.5 5 0

54 minuten pure magie. Dat staat u te wachten tijdens het speciale animatiekortfilmprogramma dat vanaf deze week in sommige Belgische bioscopen loopt. Eerst krijgt u het prachtig vormgegeven ‘Bloeistraat 11’ van Nienke Deutz te zien, gevolgd door de mooiste animatiefilm van het jaar: ‘Ce magnifique gâteau!’, een mysterieus meesterwerkje dat zich afspeelt in Belgisch Congo. De titel laat iets slapstickachtigs vermoeden, maar in werkelijkheid opent deze film een magisch droomportaal naar een bevreemdend universum dat onder meer wordt bevolkt door een pygmee die aan de bak komt in een luxehotel, een klarinettist die niemand wil horen spelen en een naar Afrika gevluchte West-Vlaamse bakkerszoon die vriendschap sluit met een slak. Voor de manier waarop Emma De Swaef en Marc James Roels hun vilten en wollen figuurtjes via de stopmotiontechniek in magnifiek belichte decors tot leven laten komen, bestaan maar drie woorden: uniek, wonderlijk en grandioos.