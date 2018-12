3.0 5 0

Graag uw aandacht voor het regiedebuut van Paul Dano, de ietwat wereldvreemd uitziende acteur die schitterde in ‘There Will Be Blood’ en ‘Little Miss Sunshine’. En Dano komt meteen aanzetten met een zwaarwichtig, in 1960 spelend drama over een 14-jarige jongen die het huwelijk van zijn ouders voor zijn ogen ziet desintegreren. De beeldspraak in ‘Wildlife’ is niet altijd even geslaagd (een bosbrand als metafoor voor een opbrandend huwelijk?) maar Dano weet zijn cast wél naar overtuigende vertolkingen te stuwen. Mulligan was zelden beter, als de huisvrouw die haar man van haar ziet wegdrijven, en Gyllenhaal is steengoed als de vader die (zoals álle mannen die zich opgesloten voelen in een relatie) erover klaagt dat hij een brom in zijn hoofd heeft waar hij van af wil. En we hoorden mooie dialogen: ‘Vandaag voelen we ons miserabel, maar morgen gebeurt er iets waardoor we weer anders naar de wereld kijken.’ Daar kan geen brom tegenop.