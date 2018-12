2.5 5 0

Oeioei! Aangezien de nieuwe film van Kore-eda werd bekroond met de Gouden Palm en wereldwijd kan rekenen op uitzinnige kritieken, zijn wij met ons koele enthousiasme voor ‘Shoplifters’ zwaar in de minderheid. Dit portret van een familie die leeft van de kleine criminaliteit is vintage Kore-eda: uit het rauwe leven gegrepen, prachtig vertolkt (op Spielberg na bestaat er geen betere regisseur van kinderen dan Kore-eda) en bij vlagen ontroerend, maar ook een tikkeltje langdradig en ietsepietsje sentimenteel. En, zo blijkt uit de afscheidsscène met de man die obligaat de vertrekkende bus achterna holt, op visueel vlak af en toe flink clichématig. Kore-eda heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een meesterlijke observator van de dynamiek binnen families, maar toch – we kunnen het echt niet helpen – zullen wij de in vervoering brengende magie van zijn vroege meesterwerk ‘After Life’ tot in onze kist blijven verkiezen boven het weinig tot de verbeelding sprekende sociaal realisme van ‘Shoplifters’.