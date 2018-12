Mary Poppins Returns

Toen ons ter ore kwam dat Mary Poppins zou terugkeren, sloeg onze fantasie onmiddellijk op hol. In onze verbeelding zagen wij de beroemdste kinderoppas aller tijden al als een eigentijdse superheldin door de lucht klieven op een regenscherm met straalaandrijving, precies zoals Tante Sidonia in het Suske & Wiske-album ‘De Apenkermis’! Wat we uiteindelijk te zien kregen, is evenwel géén radicale update van de classic uit 1964, maar een gezellige familiefilm die qua sfeer, toon en plot zódicht aanleunt bij het origineel dat we bijna van een slaafse remake kunnen gewagen.