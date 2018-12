2.5 5 0

In ‘Au bout des doigts’ valt te genieten van twee onversneden klasbakken: Lambert Wilson, de verdoemde abt uit ‘Des hommes et des dieux’ en tevens de man die in ‘The Matrix Reloaded’ het legendarische zinnetje ‘Cursing in French is like wiping your arse with silk!’ declameert, en Kristin Scott Thomas, de Britse topactrice die sinds enkele jaren een tweede verblijf heeft in Frankrijk. Wilson speelt een conservatoriumdirecteur die een muzikaal begaafde crimineel onder zijn hoede neemt, Scott Thomas is de strenge lerares die de jonge pianospelende inbreker de verschillen tussen de octaven bijspijkert. Wij meenden in dit vaagweg boeiende drama driemaal een valse noot te horen: één keer wanneer de scenarist komt aanzetten met een twist van het derde psychologische knoopsgat, één keer wanneer de clichématige climax van start gaat, en nog eens wanneer de inbreker zó hardhandig door de flikken in de boeien wordt geslagen dat hij met zijn voorhoofd recht tegen het klavier kwakt.