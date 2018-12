2.5 5 0

Dankzij ‘Becoming Astrid’ weten we dat de dame die Pippi Langkous uitvond, niet altijd een beroemde schrijfster is geweest. Voordat ze met haar verhalen miljoenen kinderharten veroverde, was Astrid Lindgren een meisje dat aan het begin van de vorige eeuw opgroeide in een benepen dorpje, waar ze haar ouders aardappelen hielp planten en geeuwend luisterde naar de priester die vanop de kansel dreigde met Sodom en Gomorra, en waar ze zich zo gevangen voelde dat ze het soms op een machteloos schreeuwen zette.

Wanneer de jonge Astrid een relatie begint met de hoofdredacteur van een lokaal krantje, ontspint zich een aangrijpend maar ook nogal langdradig melodrama waarin we haar langzaam maar zeker uit de verstikkende rolpatronen van die tijd zien breken. Hoofdactrice Alba August is zo mooi als een madeliefje in augustus, maar helaas speelt ze in het soort film dat – hoor die strijkers netjes invallen – alle risico’s schuwt. Cinema zo braaf als een vlechtje.