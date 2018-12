Wacht even: vier fonkelende sterren voor een ‘Transformers’-film? Jawel: deze in 1987 spelende prequel is wel degelijk een ongelooflijk entertainende, van pure charme uiteenspattende en bij vlagen zelfs een diep ontroerende brok actiecinema. De belangrijkste verklaring hiervoor is wellicht dat Michael Bay de regiestoel doorschoof naar Travis Knight, die drie jaar geleden debuteerde met een film die ironisch genoeg niet verder kan afstaan van het overdonderende ‘Transformers’-universum, met name de poëtische animatieprent ‘Kubo en het Magische Harnas’.