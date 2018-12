The Possession of Hannah Grace

3.0 5 0

Deze horrorfilm begint als het zoveelste doorslagje van ‘The Exorcist’: een priester staat onder het brullen van ‘In de naam van de Vader!’ met een wijwaterkwast gebogen over een aan een bed vastgeketend meisje dat een demonisch gelach uitstoot en vriendelijkheden uitroept als ‘Je hoerige dochter is van mij!’

Daarna verplaatst de horror zich evenwel naar het mortuarium van een hospitaal in Boston, waar de eenzame nachtwaakster Megan (Shay Mitchell) tot de griezelige vaststelling komt dat één van de lijkschuiven in de koelcel voortdurend vanzelf openspringt. En wat vervolgens uit die koelcel tevoorschijn komt, is geen memorabele maar wel een sfeervolle griezelfilm waarin regisseur Diederik Van Rooijen goed gebruik maakt van de locatie en dan vooral van de bewegingsdetectoren in de koele gangen van het mortuarium.

Dit moet trouwens de allereerste horrorfilm zijn waarin men kan zien hoe een nietsvermoedende veiligheidsagent vanop tien meter afstand létterlijk in een openstaande lijkschuif wordt gezogen. We hebben hem niet meer teruggezien.