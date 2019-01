3.5 5 0

‘Verzen van vergetelheid’: het is een mooie titel voor een poëtische film over een bejaarde man die zorg draagt voor een oud mortuarium. Om redenen die nooit worden uitgelegd, maar wel kunnen worden aangevoeld, neemt de man zich voor om een dood meisje, door sinistere agenten achtergelaten in een koelcel, een fatsoenlijke begrafenis te geven.

In een reeks halfgrappige, halfbetoverende scènes dient de man evenwel af te rekenen met een bureaucratische mallemolen en met papierschaarste, waardoor de rouwkaarten noodgedwongen op de achterkant van verkiezingsaffiches moeten worden gedrukt waarop staat te lezen: ‘Het verleden gaat voorbij.’

In één van de meest magische scènes produceert een overzwevende walvis hoge geluiden die weerkaatsen tegen de bioscoopmuren en als echo’s terugkeren in uw ziel, maar regisseur Alireza Khatami verstaat de kunst om die surrealistische momenten heel natuurlijk te laten aanvoelen.

Laten we iets afspreken: Alireza zorgt voor de film, de doden brengen een fles mee, en u hoeft alleen maar te kijken.