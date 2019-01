2.0 5 0

Moh, kijk eens wie terug is: Jennifer Lopez, de popvedette die lang geleden enkele commerciële filmhits scoorde maar met het legendarische debacle ‘Gigli’ haar eigen graf groef!

In haar comebackfilm ‘Second Act’ vertolkt ze een verkoopstertje dat het schopt tot marketeer van een multinational op Madison Avenue. De clou is dat Maya alleen maar aan die job is geraakt doordat een bevriende computerspecialist voor haar een fake cv en een fake Facebook-profiel heeft opgezet.

Welgeteld 15 minuten hoopten we op een sprankelende komedie waarin Maya zich in duizend komische bochten dient te wringen om toch maar niet door de mand te vallen, maar scènes zoals die waarin ze tijdens een businessmeeting met een Chinese zakenman voorwendt vloeiend Mandarijns te kunnen spreken, brengen pijnlijk aan het licht dat J.Lo niet zoveel aanleg heeft voor komische timing of burleske situatiehumor.

En dat dansje op ‘Push It’ van Salt-N-Pepa had ze eerlijk gezegd ook maar beter achterwege gelaten.