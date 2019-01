'Bird Box' op Netflix

45 miljoen. Zoveel mensen keken volgens Netflix op één week tijd naar hun nieuwe film Bird Box. Dat is een record voor de streamingsite. Terecht? Nee, want op het knappe acteerwerk van Sandra Bullock en John Malkovich na is de film van de Deense regisseur Susanne Bier niet veel soeps. Al is Bird Box wel opnieuw een voorbeeld van hoe slim het algoritme van Netflix werkt.

Een vreemde kracht arriveert op aarde en dwingt iedereen met wie ze oogcontact maakt om meteen zelfmoord te plegen. Malorie, gespeeld door een straffe Sandra Bullock, probeert in deze apocalyptische setting te ontdekken wat er aan de hand is én tegelijk te voorkomen dat haar geliefden in gevaar komen.

Dat doet denken aan…

Veel andere films. Iets waar Netflix in het verleden ook niet vies van was. Het epische van Game of Thrones is populair? Maak kennis met - het geflopte - Marco Polo. Horror is hip? The Ritual, Gerald's Game, 1922, The Babysitter en Apostle verschenen quasi na elkaar. Fantasy meets buddy cop? Da’s Bright met Will Smith. En nu opnieuw doet Bird Box enorm denken aan een andere film van eerder dit jaar: A Quiet Place.

Toch geen blendercreatie

In A Quiet Place moet je stil zijn, in Bird Box mag je niet kijken. Bullock liep tijdens de helft van de opnames rond met een blinddoek om. De suïcidale drang die ronddwaalt hebben we ook al elders gezien: in The Happening in M. Night Shyamalan. Een draak van een film, maar wel een spectaculair concept. Bird Box is echter geen resultaat van het recent samenvoegen van allerlei ideeën. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Josh Malerman uit 2014. De allereerste draft van dat verhaal bestond al in 2008, nog voor The Happening in de bioscoop verscheen.

De puzzelstukken passen niet

Met het idee voor Bird Box kan je veel doen. Jammer genoeg gebeurt dat amper. Het verhaal start sterk, maar kabbelt dan wat voort en trekt je nooit écht naar binnen. Het samen-in-een-huis-zitten-en-onderling-ruzie-maken hebben we al te vaak gezien. En als het einde dan nog eens tegenvalt… Ook werkt het ‘niet mogen kijken’ veel minder goed dan de beklijvende ‘stil zijn’-bioscoopervaring van A Quiet Place. Een bijkomstigheid is een groep mensen die immuun lijkt voor de vreemde kracht, maar ook dat is niet goed genoeg uitgewerkt. Sandra Bullock speelt wel heel sterk, net als John Malkovich die een kleine theatrale rol vertolkt.