3.5 5 0

Is dat... Wacht, dit kan toch niet... Maar jawel, het is hem dus écht: de grijs geworden bokstrainer die in ‘Creed II’ zijn opwachting maakt, is – hartkloppingen, rillingen! – niemand minder dan Ivan Drago, de Russische vechtmachine die in ‘Rocky IV’ (1985) in één van de meest dramatische boksmatchen aller tijden – dramatischer nog dan Muhammad Ali vs. Joe Frazier – een einde maakte aan het leven van Rocky’s grote vriend Apollo Creed! In het vervolg op de ‘Rocky’-spin-off ‘Creed’ (2015) neemt Adonis (Michael B. Jordan), de zoon van Apollo en de huidige kampioen bij de zwaargewichten, het in een lang uitgestelde, met doodszweet en tragiek beladen wraakmatch op tegen de zoon van het keihard beukende beest dat zijn vader in 1985 met een vermorzelende kracht tot pulp heeft geslagen. En wie zijn de helpers die in de hoeken van de ring de mondbeschermers aanreiken en instructies staan te schreeuwen? Juist: de oude Rocky en papa Ivan!

Voor de echte ‘Rocky’-fans is dit natuurlijk een feest. Ivan (een verrassend intimistische Dolph Lundgren) en Rocky (altijd blij om je terug te zien, Sly) die elkaar na dertig jaar weer ontmoeten in het halfduister van Rocky’s restaurant: voor wie zijn filmgeschiedenis kent en weet wie de Siberian Express is, is dit een Groots Moment, te vergelijken met de koffietafelscène met Robert De Niro en Al Pacino in ‘Heat’. Heerlijk ook om Rocky tijdens de wedstrijden zijn pupil te horen opfokken met peptalk als ‘Wil je iets bewijzen aan het publiek, of aan jezelf?!’ De inmiddels 72-jarige Sly heeft dit soort scènes natuurlijk al duizenden keren gespeeld, en toch blijft hij die clichézinnetjes uitspreken met het vuur en de oprechtheid van een jonge leeuw: respect!

In de heropstanding van Ivan Drago schuilt ironisch genoeg ook de zwakte van ‘Creed II’. Leek de eerste, in het Black Lives Matter-tijdperk uitgekomen ‘Creed’ nog de start te worden van een frisse en eigentijdse franchise met een jonge Afro-Amerikaanse bokser in de hoofdrol, dan smelt ‘Creed II’ weer helemaal samen met de ‘Rocky’-mythologie. Stallone heeft intussen in een videopost op Instagram laten weten dat het verhaal van Rocky is uitverteld en dat het nu écht aan Adonis is om de fakkel over te nemen. Wij vragen ons stilletjes af of die ietwat saaie Creed junior uit het juiste iconische hout is gesneden om in zijn eentje de filmfranchise te dragen. Hoe dan ook: bedankt voor alles, Rocky, en ga nu maar weer op je klapstoeltje bij het graf van je vrouwtje Adrian zitten. Totdat Clubber Lang (Mr. T) je komt uitdagen voor een rematch!