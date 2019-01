The Favourite

3.0 5 0

De nieuwste van Yorgos Lanthimos, het Griekse troetelbeertje van de arthouseliefhebbers, past perfect in het rijtje van ‘The Lobster’ en ‘The Killing of a Sacred Deer’, maar is toch weer anders. Dit op feiten gebaseerde kostuumdrama, over twee hofdames (Rachel Weisz en Emma Stone, beiden top) die in een opbod van venijn in de gunst proberen te komen van de door jicht geteisterde koningin Anne (de geweldige Olivia Colman), biedt wederom een gitzwarte en geflipte kijk op de menselijke aard. Tegelijk is de toon lichter en speelser dan we van Lanthimos gewend zijn.

Net als het sombere ziekenhuis uit ‘The Killing of a Sacred Deer’ en het rare kuuroord uit ‘The Lobster’ functioneert het 18de-eeuwse paleis als een ideale setting voor de donkere galgenhumor van de cineast. Het is genieten geblazen met de venijnige catfights tussen de twee dames en van de heerlijk verderfelijke praktijken aan het koninklijke hof, met als hoogtepunt een bezopen eendenrace. De gekke camerastandpunten, waarbij het soms lijkt alsof Lanthimos met een spycam stond te filmen, dikken de bevreemdende atmosfeer nog verder aan, maar het resultaat is wel dat we ver verwijderd zijn van de visuele grandeur van Stanley Kubricks ‘Barry Lyndon’.

Echt graag vertoeven wij nog steeds niet in het universum van Lanthimos, maar we hebben ons niettemin geamuseerd.