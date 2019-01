2.0 5 0

In zijn nieuwe film reconstrueert Mike Leigh het Peterloo-bloedbad in Manchester (1819), toen Britse cavaleriesoldaten met hun sabels op een groep demonstranten inhakten. Maar eerst neemt hij ons mee naar de pubs in de arbeiderswijken, waar volksleiders gloedvolle betogen afsteken over het veel te dure brood terwijl de proletariërs luidkeels ‘Ay!’ roepen. Heel even wilden we mee op de barricaden springen, maar het probleem is dat Leigh ons maar blíjft bestoken – twee uur lang! – met dit soort theatraal gebrachte redevoeringen, nu en dan afgewisseld met scènes waarin boosaardige magistraten en pafferige edellieden bij een goed glas wijn zinnetjes declameren als: ‘Wij zijn moreel superieur!’ Uit het zwak in beeld gezette bloedbad blijkt dan weer dat aan Leigh echt geen actiefilmer verloren is gegaan. Alles bij elkaar mist hij hier een prachtige kans om het publiek op entertainende wijze een stukje belangrijke sociale geschiedenis bij te brengen.