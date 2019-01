2.0 5 0

Na ‘Roma’ serveert Vrouwe Cinema ons wederom een film over het gehob en getob van een arme dienstmeid. Het verschil: is de langspeler van Alfonso Cuarón een magnifiek in beeld gezet dichtwerk voor de eeuwigheid, dan zit je hier te kijken naar een Indiaas melodrama dat alleen maar leidt tot geeuwerigheid. Met matige vertolkingen, zoals blijkt in de scène waarin de heer des huizes, wiens verloofde zopas het huwelijk heeft geannuleerd, woedend een kussen uit de sofa vastgrijpt en het met een nét iets te nijdig gebaar op de vloer smijt. De film laat nochtans goed zien dat het klassenverschil tussen de uit een plattelandsdorp afkomstige dienstmeid, die haar bord gehurkt dient leeg te smikkelen in een hoekje van de keuken, en haar meester dieper reikt dan de afgrond onder de Brug van Khazad-Dûm. Zou het desalniettemin kunnen dat er uiteindelijk iets moois opbloeit tussen die twee? De Balrog mag het weten.