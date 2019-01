The Hate u Give

3.0 5 0

Dit drama begint als een vrij klassiek coming-of-ageverhaal over een Afro-Amerikaans schoolmeisje, Starr. Maar de sfeer wordt grauw wanneer haar vriend Khalil tijdens een routinecontrole voor haar ogen door een agent wordt neergeknald. De hypocriete reacties van Starrs blanke schoolvrienden, de dubieuze rol van de media, de zwijgplicht in het zwarte getto: deze mooi vertolkte film, die van de eerste tot de laatste minuut boeit maar af en toe iets te belerend aanvoelt, schuwt geen enkel heet hangijzer. In één van de sterkste scènes vraagt Starrs oom, zelf een flik, om begrip voor de blanke agent. De tegenargumenten van Starr snijden evengoed hout, maar het probleem is: door van de lokale zwarte drugslord de belangrijkste booswicht te maken, laat de film uitschijnen dat de Afro-Amerikanen hun problemen aan zichzelf te wijten hebben. Iets wat we, gezien het racisme waarmee de zwarten in de VS elke dag worden geconfronteerd, durven te betwijfelen.