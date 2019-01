3.0 5 0

Als je van de gedrogeerde duivel spreekt! Nauwelijks acht weken na ‘Beautiful Boy’ verschijnt er opnieuw een drama over een ouder en een drugsverslaafd kind. En hoewel ‘Ben Is Back’ niet op de hoogte van de film van Van Groeningen staat, pakken sommige scènes je bij je nekvel. Als de door liefde en angst verscheurde moeder laat Julia Roberts eindelijk nog eens zien dat ze een overtuigende drama-actrice kan zijn. Lucas Hedges, die van zijn regisserende vader de mannelijke hoofdrol kreeg, toont zich dan weer een meester in het vertolken van ambiguïteit. Heeft Ben zijn leven gebeterd of gaat er achter dat engelachtige snoetje nog steeds een junkiedemon schuil? In de tweede helft, wanneer moeder en zoon in de ijskoude nacht op zoek gaan naar de klootzak die de hond heeft gekidnapt, krijgt de film zelfs de allure van een trip door de donkere maalstroom van Bens crackverleden. Jammer van die overdosis meligheid op het eind.