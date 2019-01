3.0 5 0

Met haar stompe neus, vooruitstekende tanden en roodgevlekte huid lijkt Tina, het hoofdpersonage uit dit Zweedse curiosum, wel het hoofdpersonage uit een horrorfilm. Temeer omdat ze over een soort zesde superzintuig beschikt waarmee ze letterlijk kan ruiken of u iets te verbergen hebt. Geen wonder dat Tina een uitstekende douaneagente is: met haar trillende neusvleugels haalt ze de criminelen er in de aankomsthal van de ferry zó uit. En dat is nog maar de set-up van een unieke film die u het ene moment meetrekt in een hel van kindermisbruik, en u het volgende moment lijkt mee te voeren naar een donker sprookjesland dat wordt bevolkt door figuren die rechtstreeks uit ‘Eraserhead’ of uit het body horror-universum van David Cronenberg lijken te komen. ‘Gräns’ vervulde ons met bewondering voor de ongemakkelijk makende verbeeldingskracht van de cineast, maar of we ook hebben genóten van dat bizarre spektakel? Neen, dat kunnen we niet beweren.