3.5 5 0

Dit is nu al de derde keer dat ze ons vragen hoe je een draak moet temmen. Het is nochtans zo simpel: geef de teugels gewoon in handen van Daenerys Targaryen, haha! Maar genoeg met die ongein: het enige wat u moet weten, is dat ‘How to Train Your Dragon 3’ een waardige afsluiter is van de in 2010 begonnen trilogie over Hikkert, Bijtkwijt en al onze andere vrienden van het eiland Berk. In de allerlaatste aflevering krijgt Hikkert (inmiddels met een stoppelbaardje) te maken met een nietsontziende booswicht: Grimmel de Griezel, een drakenjager die, vooraleer hij zijn pijlen afvuurt, de tijd neemt om zichzelf een glas uit te schenken (we mochten ’m wel). In vergelijking met de vorige episodes oogt de computeranimatie nóg helderder, waardoor het echt genieten is van de machtige vleugelslagen van de plasma spuwende draken. Hoogtepunt: Bijtkwijt en Lichtfurie die zich op het strand overgeven aan een heuse paringsdans. Goede vlucht, vrienden.