2.5 5 0

Neen, Donbass is géén nieuwe stijl in de dancemuziek, maar de naam van een streek in het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten strijd leveren tegen het Oekraïense regeringsleger (dank u, meneer Wikipedia). Het is tevens de titel van een film die uit een aaneenrijging van satirische sketches bestaat. Een man krijgt een emmer stront over zich heen, een Duitse journalist die verslag wil uitbrengen over de oorlog wordt door de soldaten aan het lijntje gehouden, en een dame die een warrig betoog afsteekt over het belang van religieuze relikwieën, blijkt alleen maar interesse te hebben in een hotelverblijf en drie Mercedessen. In Oekraïne zal men dat soort anekdotes wellicht op luid gelach onthalen, maar voor ons vielen die taferelen niet altijd even goed te begrijpen. De boodschap die de cineast ons wil meegeven, zo vermoeden wij, is deze: een samenleving die zich overgeeft aan corruptie en fake news, is een verloren samenleving. Daar is iets van aan.