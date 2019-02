2.0 5 0

Joachim Lafosse, de specialist van het claustrofobische familiedrama (zie ‘Folie privée’, ‘Nue propriété’ en ‘A perdre la raison’), was blijkbaar toe aan een verandering van omgeving. Zijn nieuwe film ‘Continuer’ speelt zich af in Kirgistan, waar een moeder en haar zoon een trektocht te paard maken door landschappen die niet zouden misstaan in een western van Sergio Leone. Maar Lafosse zou Lafosse niet zijn als hij zelfs in het desolate Mongoolse rijk de familiale trauma’s en frustraties niet in alle heftigheid zou laten openbarsten. De twee hoofdacteurs geven hun hartstochten flink de teugel, maar toch haalt ‘Continuer’ niet het verschroeiend intense niveau van Joachims oudere films. Woordenwisselingen in het schijnsel van het kampvuur worden nogal voorspelbaar afgewisseld met lyrische beelden van ronddravende paarden onder indrukwekkende wolkenhemels. Op de dialogen staat ook een beetje schimmel (‘Waar was je al die jaren?’) en die laatste voice-over klinkt zo klef dat zelfs Djengis Khan met de ogen rolt.