Met een schattende blik tuurt de hoofdfiguur van de documentaire ‘Free Solo’ van op de begane grond naar de volmaakt verticale bergwand van El Capitan, een blok graniet van 975 meter hoog in het Yosemite National Park in de Sierra Nevada. ‘De kans dat je valt is klein, maar áls je valt, zijn de gevolgen groot,’ horen we hem met een kurkdroge berusting zeggen. Maak kennis met Alex Honnold, een jongeman die uiterlijk wel iets weg heeft van Adam Driver, de rijzige acteur die in ‘Star Wars’ de rol van Kylo Ren vertolkt. Honnold is een man met een missie: hij wil de eerste mens op aarde worden die de indrukwekkendste bergwand ter wereld free solo beklimt, zonder klimtouwen of veiligheidsharnas. Slik.

Terwijl je met een duizelingwekkende mix van ongeloof en bewondering zit te kijken naar de manier waarop hij zich op zijn waanzinnige waagstuk voorbereidt, dringt de vraag zich op: wat bezielt die kerel, die zijn leven laat afhangen van één voet die ternauwernood op een dunne richel balanceert? Is hij een adrenalinejunkie? Een kamikazeklimmer? Een weirdo met een persoonlijkheidsstoornis? That’s the question! Een andere ervaren klimmer vergelijkt de extreem koelbloedige Honnold met Spock, de Vulcan die nooit zenuwen heeft. Zelf geeft Honnold grif toe dat hij beklimmingen verkiest boven meisjes. ‘Om te klimmen heb je een mentaal pantser nodig,’ aldus Honnold. ‘En een romantische relatie en een mentaal pantser gaan nu eenmaal niet samen.’ Wanneer hij, luttele weken voor zijn recordpoging, verneemt dat zijn Zwitserse collega Ueli Steck tijdens een beklimming in Nepal om het leven is gekomen, reageert hij met een koel ‘Het was z’n dag niet.’ Met zijn ontembare drang naar grootsheid en zijn ietwat merkwaardige persoonlijkheid past Honnold in het pantheon waarin we ook de vermetele zonderlingen terugvinden uit de films en de documentaires van Werner Herzog. Zoals Fitzcarraldo (Klaus Kinski), de dromer die een stoomboot over een berg probeerde te slepen. Of Timothy Treadwell, de Grizzly Man, die dacht dat hij maatjes kon worden met de wilde beren van Alaska maar eindigde als hun middagmaal. Van ons mag ‘Free Solo’ straks in ieder geval die Oscarnominatie voor Beste Documentaire verzilveren.

De adembenemende beelden van de eenzame klimmer die als een vliegje tegen de bergwand plakt, rechtvaardigen absoluut de prijs van uw bioscoopticket. Hoe Honnold het zogeheten Balder Problem (één van de moeilijkst te beklimmen stukjes van El Capitan) tracht te omzeilen middels een move die onder klimmers bekendstaat als ‘de karatetrap’: kippenvel! Wij zaten ook in opperste fascinatie te luisteren naar het typische bergbeklimmersjargon: ‘Je linkerhand pakt een omlaagwijzende dish, je rechterhand een omhoogwijzende dish, en vervolgens een dalle-dyno naar de tegenoverliggende wand.’ Groovy!

Om vier uur ’s morgens begint Honnold in de duisternis aan zijn godenwerk, in een rood hesje en met een lamp op zijn hoofd. ‘Laat het een dag worden met weinig zwaartekracht,’ horen we iemand uit zijn entourage nerveus zeggen terwijl de zenuwen ook door ónze keel gieren. Hopelijk heb je je dagje, Alex.