Escape Room

Uw dienaar speelt het spelletje af en toe op de trein en is gisteren ter hoogte van Aalter tot level 3 geraakt (Siege Hero ligt ons beter). Andere zielen vinden het een echte thrill om samen met de maats of de collega’s in een reallifegame de uitdaging aan te gaan. En nu heeft regisseur Adam Robitel het concept ook in een pretentieloze horrorfilm omgezet: we hebben het over het fenomeen van de escaperoom, waarbij de speler zich door het oplossen van allerhande raadsels uit een afgesloten kamer dient te bevrijden. In deze niet onaardig in beeld gezette film liggen de zaken simpel: wie er niet in slaagt tijdig te ontsnappen, wordt levend gegrild, gespietst, of tussen vier snel op je afkomende muren tot gort geplet. Wie krijgt het hangslotje open? En wat wacht er achter de volgende deur? Wij kennen het antwoord al: een film vol verrassingen, adrenaline en bloederige sterfgevallen!