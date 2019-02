Werk ohne Autor

3.0 5 0

De regisseur van ‘Das Leben der Anderen’ baseerde zijn nieuwe film op de levensloop van de kunstschilder Gerhard Richter, die als kind kreunde onder het naziregime en als jongeman onder het communistische juk in de DDR. Tragisch detail: zijn tante Marianne werd in 1945 in het kader van een euthanasieprogramma vergast, uitgerekend op bevel van de dokter die later zijn schoonvader werd. Asjemenou! Mocht het niet echt gebeurd zijn, je zou denken dat je naar een familiedrama zit te kijken met een véél te vergezochte plot. Ondanks de lange speelduur vliegt de film even snel voorbij als een Messerschmitt, maar het eindresultaat mist de emotionele stootkracht van ‘Das Leben der Anderen’. De redenen zitten ’m in de details: de sentimentaliteit die het in kleine maar cruciale scènes wint van de tragiek, de goedkope dreigende muziek die nu en dan aanzwelt, de overbodige snuifjes comic relief. Al konden we wel grinniken met het ‘drei liter!’-grapje.