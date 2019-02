3.0 5 0

Ooit was ze een gevierd schrijfster, maar anno 1991 (het jaar waarin de film zich afspeelt) is Lee Israel verworden tot een drankorgel dat de drollen van haar kat onder haar bed veegt en op feestjes rollen toiletpapier uit de kast van de gastvrouw steelt. Wanneer ze tijdens haar research voor een biografie over actrice Fanny Brice op een oude brief stuit, besluit ze een zwendeltje op te zetten in vervalste epistels van beroemde schrijvers als Noël Coward en Dorothy Parker. Deze biopic wordt prachtig gedragen door Melissa McCarthy, die haar gebruikelijke snakerigheid moeiteloos laat overvloeien in heerlijk boosaardig cynisme. Trekt de met een Oscarnominatie bekroonde McCarthy het niveau naar boven, dan halen de kleffe pianoklanken, de aanwezigheid van een komische sidekick (Richard E. Grant) en de Grote Speech op het eind het peil van ‘Can You Ever Forgive Me?’ weer wat omlaag. Niettemin: boeiende dame!