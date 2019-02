3.0 5 0

In het jaar 2563 treft Dr. Ido (Christoph Walz) op de schroothoop van Iron City een gehavende cyborg aan met prachtige grote ogen. Alita herinnert zich niets van haar verleden, maar de instinctieve gevechtstechnieken die ze tentoonspreidt, laten vermoeden dat ze méér is dan een opgelapt stuk schroot. Eén van de interessantste vragen die dit soort verhalen opwerpt, is natuurlijk: hoe is het om als cyborg te leven? Maar liever dan op die kwestie in te gaan, mikken de makers van ‘Alita: Battle Angel’ op het pure spektakel. En dat spektakel mag nu en dan worden gezien: de Motorball-duels doen je in ieder geval méér duizelen dan de nogal saaie romantische tafereeltjes. Dit is een entertainende brok cinema, maar van een film die twintig jaar in de maak is geweest, die is gebaseerd op één van de meest iconische mangastrips, en waarvan het scenario werd gepend door James Cameron, hadden we net iets meer epische klasse verwacht.