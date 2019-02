2.5 5 0

Een vader keert na de dood van zijn zoon, van wie hij een beetje vervreemd was geraakt, terug naar Tunesië, waar hij stukje bij beetje ontdekt dat zijn kind de laatste jaren was geradicaliseerd. Een actueel onderwerp, en toch mist het verhaal urgentie. De regisseur laat er geen twijfel over bestaan dat de jihadisten de slechten zijn, en ergens heeft hij natuurlijk gelijk: mannen die bioscopen willen verbieden en platenzaken laten sluiten, zijn ook in onze ogen lamstralen. Maar ‘Fatwa’ zou wellicht een interessantere, meer uitdagende en meer gevaarlijke film zijn geworden indien de maker het had aangedurfd om de magnetische aantrekkingskracht van dit soort religieuze fanatisme te tonen. Bekijk het zo: wat ‘The Empire Strikes Back’ zo onrustwekkend maakt, is net de verleiding die Luke voelt om de uitgestoken hand van Darth Vader te aanváárden.