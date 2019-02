2.0 5 0

Zoals twee geliefden eigenlijk op het hoogtepunt van hun relatie uit elkaar zouden moeten gaan, zo zouden ook de sterren van het witte doek niet mogen wachten op hun onvermijdelijke aftakeling. Eastwood had (laten we eerlijk zijn) ermee moeten kappen na ‘Unforgiven’, en Redford na ‘All Is Lost’. Als de bejaarde bankovervaller Forrest Tucker oogt de 82-jarige Redford in ‘The Old Man & the Gun’ zó stram en houterig dat je hem spontaan een rollator in de handen zou willen duwen. De scène met Redford en Sissy Spacek in het restaurant moet er op papier prachtig hebben uitgezien, maar veeleer dan een ontroerende dialoog tussen twee coryfeeën krijg je een veel te lang uitgerokken scène, waarin de zich in een zeker zelfbehagen wentelende Redford maar blíjft tateren en je maar blíjft wachten op een sprankeltje magie.