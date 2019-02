3.5 5 0

In 2005 dwaalden wij in Santa Monica rond op een tuinfeest dat was georganiseerd door 20th Century Fox naar aanleiding van de release van ‘Kingdom of Heaven’. Ter hoogte van het buffet stonden we ineens oog in oog met Liam Neeson, die in ‘Kingdom of Heaven’ de rol speelt van een kruisvaarder te paard. Hoewel wij normaal gezien van het stille type zijn, wrikten we voor één keer onze kaken open en feliciteerden we Neeson met zijn gedegen vertolking. Het vriendelijke hoofdknikje dat hij ons schonk, zette ons aan tot het maken van een grapje: ‘You ride horse well!’ – een verwijzing naar een geinig stukje dialoog (‘You ride whores!’) uit de film ‘Kinsey’, waarin Neeson de rol vertolkt van seksuoloog Alfred Kinsey. Tot onze niet geringe opluchting kon de ster uit ‘Schindler’s List’ er smakelijk om lachen. Toffe peer!

Zoals u wellicht weet, heeft diezelfde peer zich onlangs flink in nesten gewerkt met zijn publieke biecht over een racistische wraakfantasie. Nu zal het wel aan ons liggen, maar het beeld van Oskar ‘I could have saved more!’ Schindler in dolle razernij met een ploertendoder in de hand en schuimvlokken op de lippen, bracht ons in eerste instantie aan het grinniken (in tweede instantie dachten wij: hoe ziekelijk). Een neveneffect van Neesons ophefmakende bekentenis is dat zijn nieuwe film ‘Cold Pursuit’ er onbedoeld nóg grappiger door wordt. Liam vertolkt Nels Coxman, een net tot Burger van het Jaar uitgeroepen man die in het skistadje Kehoe met zijn sneeuwruimer – een indrukwekkend gevaarte met een gigantische stalen sneeuwschuiver op de voorbumper – de wegen berijdbaar houdt. Na de moord op zijn zoon Kyle ontploft er iets in Coxman, waarna hij methodisch begint af te rekenen met iedereen die iets met de dood van Kyle te maken heeft. En hoewel Coxmans wraakmissie helemaal niet racistisch geïnspireerd is, is het sinds Neesons biecht dubbel zo grappig om te zien hoe hij zich met een ietwat vreemde glans in de ogen van het ene lijk na het andere ontdoet.

Ter nagedachtenis van de doden is de Noorse regisseur Hans Petter Moland – die met ‘Cold Pursuit’ een remake van zijn eigen film ‘Kraftidioten’ heeft gemaakt – zo vriendelijk om na elk gruwelijk sterfgeval heel even een wit kruisje op het scherm te tekenen. Het is maar één van de vele details die het gitzwarte comedygehalte van ‘Cold Pursuit’ naar heerlijke hoogten jagen. Nog een pluspunt: Tom Bateman is geweldig als de opvliegende gangsterbaas die zijn zoontje leert dat alle antwoorden die een mens nodig heeft in de roman ‘Lord of the Flies’ zitten. En de dialogen zijn ijskoud ironisch, met als hoogtepunt de oude indiaan die van de hotelreceptioniste te horen krijgt dat hij a reservation nodig heeft – vat u ’m? Voor de rest zien wij Neeson als een man die de moed heeft opgebracht om een zeer ongemakkelijke waarheid over zichzelf naar buiten te brengen, iets waarvoor hij meer respect dan hoon verdient.