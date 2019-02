2.0 5 0

Onze gok is dat men over 20 jaar over ‘Mary Queen of Scots’ zal zeggen dat het typisch zo’n film is uit het #TimesUp-tijdperk. De Schotse Mary Stuart, die aast op de Britse troon, en koningin Elizabeth worden hier immers niet afgeschilderd als rivalen, maar als twee feministische pioniers die met man en macht streden tegen de seksistische mannenbastions die de koninklijke hoven in Schotland en Engeland in de 16de eeuw waren. Zinnetjes als ‘Er is maar één ding erger dan de cholera, en dat is een vrouw met een kroon!’ klinken wel catchy, maar de overnadrukkelijke manier waarop de makers een eigentijdse #MeToo-draai aan de geschiedenis trachten te geven, heeft tot gevolg dat de hele film aanvoelt als één groot anachronisme. Te veel melodrama ook: wanneer Mary wordt ingewijd in de edele kunst van de cunnilingus, presteert de regisseuse het om de violen zó luid te laten aanzwellen dat onze tong ervan begon te krullen.