3.0 5 0

De transformatie die Christian Bale onderging voor ‘Vice’ zou een studieobject voor de wetenschap moeten zijn. Daar! Is dat schmink, of hebben ze implantaten in zijn wangen genaaid? En ís dat wel Bale, of zitten we te kijken naar Waals acteur Olivier Gourmet? Voor alle duidelijkheid: Bale is fantastisch als Dick Cheney, de enigmatische vicepresident van wie hier wordt beweerd dat hij het monster IS schiep. De scène waarin Cheney en Bush (de eveneens fantastische Sam Rockwell) onderhandelen over het vicepresidentschap is een juweeltje, maar in het tweede uur wordt Bale in de steek gelaten door het script. Alsof de kwaadheid en de verontwaardiging het overnamen van de flair en het vakmanschap, verliest Adam McKay de verhaallijn uit het oog en begint hij de toeschouwer à la Michael Moore te overdonderen met feiten en voiceovers. Maar zelfs in die zwakke tweede helft gaat de schitterende hoofdacteur op geen enkel moment voor de Bale.