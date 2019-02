3.5 5 0

Een drummer opgescheept met ouders die niet weten of ze een vakken- of een briefjessysteem in de ijskast moeten invoeren, een gitaarspelende krullenbol die zijn liedjes opdraagt aan het mooiste meisje van het aangrenzende dorp, een negenjarige bassiste en een roadie die de tourbus vult met perenfrisdrank: ziehier Los Bando Immortale, een rockband die mag deelnemen aan het rockkampioenschap in Tromsø. Deze avontuurlijke roadmovie richt zich in de eerste plaats op het jonge volk, maar zelfs de grijskoppen onder u zullen zich laten inpakken door de frisse humor, het lekkere tempo en de juist geplaatste toetsen drama. ‘Los Bando’ werkt zelfs zó aanstekelijk dat we hebben beslist om onze eigen rockband The Almodovars opnieuw in het leven te roepen. Onze eerste hit ‘When I Met You’ is in de maak: ‘And when I met you / My heart started pumping / And when you left me / It felt like a bad case of dumping.’ Rock Rally, here we come!