RBG: het klinkt als de titel van een verhaal van Roald Dahl (de sequel van ‘The BFG’), maar in werkelijkheid zijn het de initialen van Ruth Bader Ginsburg, een Amerikaanse juriste en één van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof. In de VS wordt de nu 85-jarige RBG allang beschouwd als een feministisch icoon, een status die ze vooral te danken heeft aan de felle strijd die ze in de jaren 60 en 70 leverde tegen discriminatie op grond van het geslacht. Het was de tijd dat vrouwen nog een kredietkaart dienden aan te vragen op naam van hun echtgenoot, dat vrouwelijke agenten niet op straat mochten patrouilleren en vrouwelijke piloten geen vrachtvliegtuigen mochten besturen – want ja, alleen mannen weten hoe ze hun stuurknuppel moeten vasthouden!

Ginsburgs leven en werk vormden al het onderwerp van de Oscargenomineerde documentaire ‘RBG’, nu te zien op Proximus en Telenet, en deze week komt ook ‘On the Basis of Sex’ uit, een biopic die inzoomt op haar studentenjaren en op de notoire rechtszaken die van haar een beruchte advocate en een beroemde voorvechtster van vrouwenemancipatie maakten. Wanneer RBG een plekje weet te verwerven op de prestigieuze Harvard Law School – wat voor vrouwen in die periode allesbehalve vanzelfsprekend was – krijgt ze van de decaan (Sam Waterston) meteen te horen dat er op haar stoel eigenlijk een man had behoren te zitten: het begin van een eindeloze reeks vrouwonvriendelijke sneren en neerbuigende grapjes die ze diende te incasseren. De Amerikaanse rechterlijke macht wordt in ‘On the Basis of Sex’ afgeschilderd als een wereld gedomineerd door vrouwvijandige rechters en magistraten, maar het staat u uiteraard vrij om in die beklemmende microkosmos een afspiegeling te zien van de in opspraak gekomen filmindustrie, of zelfs van de héle maatschappij. Wanneer we door het brandglas van #MeToo en #TimesUp naar ‘On the Basis of Sex’ kijken, zien we een film die de cultuurveranderingen van de laatste jaren zeer goed heeft opgepikt. Het scenario bulkt van de sterke vrouwenrollen, in de regiestoel zat een dame (Mimi Leder) en tijdens de rechtbankscènes zie je het feminisme met felle steekvlammen ontgloeien. Zelfs Ginsburgs echtgenoot (Armie Hammer) ontpopt zich zowaar tot een lieve knuffelkerel die de macho in zichzelf totaal heeft verdrongen: zo hoort dat, heren! Wanneer we het brandglas evenwel opzijleggen en ook eens naar de filmische kwaliteiten kijken, verschijnt er een rolprent waarvan de dufheid – die kleffe violen! Dat prekerige toontje! Die oerconventionele regie! – in scherp contrast staat met de schwung en de energie die Ginsburg als rechter aan de dag legde. De ietwat fletse Felicity Jones van haar kant mist haar kans om als RBG een echt grootse prestatie neer te zetten. ‘On the Basis of Sex’ laat – in een geinige scène – weliswaar zien dat het voor een vrouw best mogelijk is om op straat assertief en onverschrokken te reageren op het gefluit van een bouwvakker, maar gezien haar imponerende staat van dienst had RBG een betere film verdiend.