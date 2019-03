Étangs Noirs

3.0 5 0

In het langspeelfilmdebuut van Timeau De Keyser en Pieter Dumoulin stappen we mee met Jimi, een jongen die toevallig in het bezit is gekomen van een postpakket dat was bedoeld voor een vrouw in het tegenoverliggende woonblok. Wat begint als een vriendelijke poging om het pakket persoonlijk aan de dame af te leveren, groeit gaandeweg uit tot een donkere obsessie, alsof niet alleen zijn geluk maar ook zijn overleven afhangt van het bezorgen van dat pakket. Deze grootstadsfilm vertoont de typische mankementjes van een debuut: aan de verhaallijn hangt uiteindelijk te weinig vlees en op sommige momenten voel je de cineasten worstelen met de belichting en de montage. Maar in de metroscènes tonen de regisseurs dat ze echt wel kunnen filmen en na het mooie eindshot hadden we het gevoel dat we een wonderbaarlijke trip door de hoofdstad hadden gemaakt. U wilde weten wat in dat pakket zit? Hier is ons antwoord: een beloftevolle eersteling.