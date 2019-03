Vechtmeisje

3.0 5 0

De innerlijke barometer van Bo staat op storm: mama en papa zijn niet langer smoor op elkaar en kibbelen over co-ouderschap, ze dient met haar broer samen te hokken in een benepen slaapkamertje, en tot overmaat van ellende lijkt haar wandelende tak, Stokkie geheten, altijd honger te hebben. Na de zoveelste ruzie stapt ze borrelend van woede de kickboksclub binnen (‘Ik wil beuken!’), en voor je het weet richt ze een roundhouse kick op haar vader, waarbij ze haar voet rakelings langs zijn kin laat scheren. Geen enkele gebitsbeschermer zal u kunnen beschermen tegen de voorspelbaarheid van de plot en de overbodigheid van de voiceover, maar de film heeft vaart, de vechtknaap in ons kickte op de energie van de kickboksgevechten en de jonge hoofdactrice acteert supervet. Overigens voerde deze jeugdfilm ons in gedachten terug naar de tijd toen ze ons op de speelplaats ‘Stokkie’ noemden. Zowel de film als de wandelende tak hebben onze sympathie.