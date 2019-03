3.5 5 0

De allereerste Marvelfilm met een vrouwelijke superheld in de hoofdrol – we zijn weer een stapje dichter bij gendergelijkheid! - is niets meer of minder dan een knetterende brok cinema die op sommige momenten uiteenknalt van de pure fun.

Typisch voor de films uit het Marvel Cinematic Universe is dat we een hoop gewichtig klinkende onzin over ons heen krijgen, en dat is in ‘Captain Marvel’ niet anders: we zijn nog geen zeven minuten ver of we zijn al rond de oren geslagen met weetjes over de Kree-beschaving, de Skrull-expansie, een Supreme Intelligence, de Collective, en het Verloren Tabernakel van de Groene Oliebollen (oké, die laatste hebben we er zelf bij verzonnen). Vaststelling: ook na twintig Marvelfilms blijven de scenaristen het lastig hebben om dit soort achtergrondinformatie op een entertainende manier behapbaar te maken.

Maar zodra Carol Danvers (die in de loop van dit verhaal zal transformeren in Captain Marvel) recht door het dak van de videotheek sodemietert en pardoes in het jaar 1995 valt, begint er een genietbare film met in de hoofdrol een sympathieke superblondine voor wie we echt zaten te duimen. Wanneer Carol samen met Nick Fury (wij vonden de digitale verjonging van Samuel L. Jackson meer dan geslaagd) op zoek gaat naar de lichtsnelheidsmotor die een cruciale rol speelt in de oorlog tussen de Kree en de Skrull, verschijnt er zelfs een gezellige buddy movie waarin het echt smullen is van de komische interactie tussen de Captain en de voorlopig nog ooglaploze Nick.

En mogen we in deze #MeToo-tijden nog schrijven dat we die Captain Marvel een echte spetter vinden? En dat we helemaal wild werden van de sexy manier waarop ze middels een amechtig pufje die ene loshangende blonde lok van voor haar ogen wegblaast? Neen? Welaan dan: excuses. Voor de rol van de blondine met de gepimpte vuurhanden waren een heleboel actrices in de running, van Emily Blunt over Katee Sackhoff tot Rebecca Ferguson, maar het was een uitstekende zet van de Marvel Studio om het kruippakje van Captain Marvel uiteindelijk rond het lijf van Brie Larson te hangen, de Oscarwinnares uit ‘Room’.

Sorry hoor, maar vergeleken met Captain Marvel vinden wij die andere vrouwelijke Avenger, Black Widow, maar een lege dop. Black Widow kan als excuus aanvoeren dat ze nog steeds niet haar eigen solofilm heeft gekregen, maar toch: hoewel ze nu al sinds 2010 tot het Marvel Cinematic Universe behoort, blijft de Widow wat ons betreft een volstrekt onmemorabel personage. Een boude uitspraak: dat Captain Marvel een veel hogere sprankelfactor vertoont dan Black Widow, komt misschien doordat Brie Larson simpelweg een betere actrice is dan de ietwat verveeld uitziende Scarlett Johansson.

In ‘Captain Marvel’ zoeft overigens nog een ander personage rond dat onverwachts voor een dosis oprechte emotie zorgt, maar vanwege té groot spoileralert noemen wij geen namen. Tuurlijk zijn er ook enkele minpuntjes: de fotografie overstijgt nauwelijks de middelmaat (een oud zeer in het MCU) en nu en dan hadden wij de indruk dat de makers van de ‘Transformers’-spinoff ‘Bumblebee’ met iets meer schwung omsprongen met de jaren 80-setting van die film dan de makers van ‘Captain Marvel’ met hun jaren 90-decors.

Terwijl Bumblebee op den duur hele scènes uit ‘The Breakfast Club’ begon na te spelen (een gouden vondst), moeten we het hier rooien met Captain Marvel die in die videotheek heel even een exemplaar van ‘The Right Stuff’ vastpakt: een leuk knipoogje, maar hier zat meer in. En nu op naar wat hopelijk één van dé topevenementen van het jaar wordt: ‘Avengers: Endgame’.