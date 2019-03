2.5 5 0

Jawel, die afgeleefde vrouw die eruitziet als een uitgemergelde aidspatiënte is wel degelijk Nicole Kidman. Ze speelt Erin, een flik van de LAPD die na de vondst van een lijk onder een viaduct bezoek krijgt van de demonen die haar indertijd hebben gekraakt. In een reeks flashbacks zien we hoe Erin samen met haar partner undercover gaat in de bende van Silas (Toby Kebbell), een psychoot die tijdens een monoloog over de vrije wil één van zijn eigen trawanten aanzet tot een spelletje Russische roulette. Een bloedstollende politiefilm kondigt zich aan, maar doordat Silas de mythische aantrekkingskracht mist van pakweg Bodhi uit ‘Point Break’, komt het nooit echt tot een in je hoofd kruipende tweestrijd. Nog een domper: in de tweede helft verliest de plot aan spanning, en winnen de karaktertekeningen aan meligheid. De scène waarin Kidman een handjob geeft aan een stervende man (‘Spuug erop!’) zullen we evenwel niet licht vergeten.