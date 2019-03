Triple Frontier

Viel al bij al wel mee. Je kan zien dat hier wat geld tegenaan gegooid werd om het visueel aantrekkelijk te maken. Alleen: de helicopterscène was op zich best spannend maar om al het geld te recupereren hadden ze misschien beter eerst een deel van het geld netjes achtergelaten alvorens over die hoge bergkam te vliegen en daarna terug te vliegen om de rest op te halen? :-) Voor een échte sublieme, viscerale ervaring over blanke macho's on a mission in de jungle van Zuid-Amerika, check-out "The Sorcerer" van William Friedkin uit 1977!