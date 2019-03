2.5 5 0

Wie wil weten hoe je forel met noedels bereidt, moet naar ‘Arctic’, het verhaal van een man die met zijn vliegtuigje in het Noordpoolgebied is gecrasht. Het is fascinerend om de als vanouds fantastische Mads Mikkelsen voortdurend gaten in het ijs te zien boren, maar toch kan ‘Arctic’ niet helemaal tippen aan de allerbeste films uit het survivalgenre (‘Alive’, ‘The Edge’, ‘Cast Away’). Het probleem is dat debuterend regisseur Joe Penna de plot zó grondig heeft gestript van alle overbodige franjes (zelfs de crash krijg je niet te zien) dat er nauwelijks iets overblijft om je aan te verwarmen. Niet dat de held het gezelschap had moeten krijgen van Wilson de Volleybal, maar wij zaten niettemin te wachten op die ene memorabele scène of die ene straffe plotwending die van ‘Arctic’ een écht geweldige overlevingsfilm had kunnen maken. Vreemd ook hoe weinig emotionele impact er van dat eindshot uitgaat. Jeremiah Johnson krabt ontgoocheld in zijn baard.