Een Britse officier (Jason Clarke) en zijn echtgenote (Keira Knightley) begroeten elkaar op het perron in de damp van een stoomtrein terwijl in de achtergrond het onvermijdelijke ‘fwiet-fwiet!’ weerklinkt. De openingsscène zegt het allemaal: we zijn beland in een oorlogsverhaal waarin het ouderwetse melodrama niet van de lucht zal zijn. Vormde het naoorlogse Duitsland in ‘Lore’ en ‘Der Hauptmann’ nog het epicentrum van een apocalyptische doemsfeer, dan is het platgegooide Hamburg in ‘The Aftermath’ de achtergrond voor een sentimenteel drama vol geniepig overspel, smachtende blikken, stiekeme aanrakingen, Duitse handen die zich op blote Britse derrières vastzetten en lippen die zich in close-up op tepels vastzuigen terwijl de strijkers tekeergaan. Wij zagen de dame op de rij voor ons geregeld naar haar zakdoekje grijpen, maar zelf konden we alleen maar bedenken dat het alweer een tijdje geleden was dat we een seksscène op een eettafel hadden gezien. Nog goed dat de meid de schotels al had afgeruimd.