4.0 5 0

Een wonder: dankzij de verbluffende vertolkingen van Steve Coogan en John C. Reilly zie je Laurel en Hardy voor je ogen herrijzen. En wat een genoegen is het om Ollie nog eens aan z’n das te zien wriemelen en Stan in z’n kruin te zien krabben! Maar ‘Stan & Ollie’ stemt ook droef, want in de jaren 50 was hun plek op de billboards van de bioscopen al lang ingenomen door Abbott en Costello en zagen ze zich uit geldgebrek genoodzaakt om op tournee te trekken door Groot-Brittannië (wanneer ze aankomen in Ierland speelt zelfs de beiaard het beroemde koekoeksdeuntje uit hun films!) Voor diegenen die met Laurel en Hardy zijn opgegroeid is het niet alleen een warm weerzien, maar ook een heerlijk nostalgische throwback naar de kindertijd, toen we ons allemaal in de zetel zaten te bescheuren om de Dikke en de Dunne. ‘Ik zal ons missen als we weg zijn,’ grapt Stan. Wij jullie ook, jongens.