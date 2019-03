2.0 5 0

Als Baker Dill, een bezopen visser die nog een rekening heeft te vereffenen met een tonijn, lijkt Matthew McConaughey wel weggelopen uit een boek van Ernest Hemingway. Baker vertoeft in een vissersdorpje dat nét iets te folkloristisch oogt, waagt zich op een bepaald moment aan een stoeipartijtje dat nét iets te cliché aanvoelt (onder een ventilator!) en ontmoet nevenpersonages (de rijke klootzak, de blonde vamp) die nét iets te overduidelijk van bordkarton zijn. En wat wil dat boekhoudertje van hem? En wat voor een rare naam is Baker Dill eigenlijk? De verhelderende twist die u vervolgens in de maag krijgt gesplitst, vormt jammer genoeg de voorbode van een totaal van de pot gerukte tweede helft die voor geen meter werkt. Van Steven Knight, de regisseur van ‘Locke’ en ‘Peaky Blinders’, mag beter worden verwacht, al konden wij nog wel grinniken met die scène waarin de rijke klootzak zijn bril opzet om iets beter de derrière van zijn echtgenote te kunnen bestuderen.