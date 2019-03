2.5 5 0

Wat is ‘Hellhole’? In ieder geval géén reconstructie van de aanslagen van 22 maart 2016: we zien geen ontploffende metrostellen, geen brandende vertrekhal en geen terroristen met hoedjes. Alleen de terugkerende metro-soundscapes en de beelden van patrouillerende militairen brengen de dreiging van de terreur akelig dichtbij. Wellicht is de onconventionele vertelling die ‘Hellhole’ is, eerder bedoeld om je in een bepaalde gemoedstoestand te brengen, om je mee te trekken in het posttraumatische gevoel van vervreemding waarmee de hoofdpersonages, allemaal bewoners van de grootstad, hebben te kampen. Waarbij ons van het hart moet dat de beelden – de cirkelende camera, de gamers in het flikkerende schijnsel van het computerspel – op zich wel knap gevonden zijn, maar nooit écht willen samenvloeien tot een hypnotiserend rouwgedicht. De aanpak van regisseur Bas Devos vergt moed, maar wij hebben ‘Hellhole’ ervaren als een té ontoegankelijk werkstuk waarop het moeilijk inpluggen is.