Neen, ‘The Prodigy’ zal wel nooit in één adem worden genoemd met ‘Us’ of ‘Hereditary’, laat staan met ‘The Exorcist’ of ‘The Omen’. Deze horrorfilm over een seriemoordenaar die reïncarneert in het lichaam van een klein joch, situeert zich eerder in het zo-lamlendig-dat-ie-toch-weer-genietbaar-wordt-genre. Het zoontje van John en Sarah toont al op piepjonge leeftijd een onverklaarbare voorliefde voor paprikapoeder, maar dat er écht iets mis is, wordt duidelijk wanneer hij in z’n slaap ‘Krijg de tering!’ en ‘Hou je bek, vuile hoer!’ tegen zijn mama roept. En dan nog wel in een Hongaars dialect dat uitsluitend nabij de grens van Roemenië wordt gesproken (aldus de professor die in dit soort films altijd opduikt om tekst en uitleg bij de paranormale gebeurtenissen te geven). Reken daarbij enkele geslaagde schrikeffecten, zoals de verschijning van het oudemannengezicht, en u begrijpt waarom we aldoor met een grijns op onze smoel in ons bioscoopstoeltje zaten. Maar vanwaar die voorliefde voor paprikapoeder?